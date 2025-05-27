На борту самолета Екатеринбург – Сочи погибла 42-летняя женщина

Пресс-служба аэропорта Актобе, в котором совершил экстренную посадку самолет Екатеринбург – Сочи, сообщила об обстоятельствах смерти пассажирки на борту Nordwind.

«К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир, женщина 1983 года, скончалась до приземления самолета в Актобе. Международный аэропорт Актобе выражает искренние соболезнования родным и близким умершей», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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