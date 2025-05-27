В уральских больницах открываются школы отказа от курения

С 1 июня во всех государственных больницах для взрослых должны появиться школы отказа от курения.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, медики приглашают жителей региона стать участниками занятий, которые помогут сократить потребление табака и никотинсодержащей продукции.

Одной из первых школа отказа от курения начала действовать в Центральной городской больнице №2 им. А.А. Миславского в Екатеринбурге. На занятиях врачи подробно рассказывают о действии ядовитых веществ, которые содержатся в сигаретах, вейпах, электронных испарителях и в системах нагревания табака. Специалисты объясняют причины пагубной тяги, детально разбирают, как, в какие сроки и чем можно безопасно заместить смертельно опасную привычку, предупреждают о возможных последствиях и побочных эффектах. В работе школы задействованы пульмонологи, терапевты и медицинский психолог.

«Наша школа отказа от курения приняла первых посетителей около месяца назад, и у некоторых из них уже наметился прогресс в отказе от этой вредной привычки», – рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГБ №2 им. А.А. Миславского Ольга Феглер.

«Антитабачная политика в нашей стране привела к тому, что с 2009 года число курящих россиян среди людей старше 15 лет снизилось в два раза: с 39,5% до 18,6%. При этом курение остаётся проблемой, ассоциированной с двумя самыми распространёнными причинами смерти, – развитием онкопатологий и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласно социологическому исследованию, почти 90% курящих свердловчан мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать. Теперь в любой больнице таким людям помогут», – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Для получения подробной информации и записи в школу отказа от курения свердловчане могут обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства либо к своему участковому терапевту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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