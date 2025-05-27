От укусов клещей пострадали 14,5 тысячи свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 14,5 тысячи свердловчан – это на уровне среднего многолетнего показателя.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в области госпитализировано 34 человека (подтвержден у 3 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 77 человек (подтвержден у 18 человек).

Санитарные врачи исследовали около 11,8 тысячи клещей. В 41,2% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 2,9% – моноцитарного эрлихиоза, в 1% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в этом году запланированы акарицидные обработки на территории 11,4 тыс. га. Пока обработано около 8,6 тыс.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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