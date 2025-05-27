На площади рядом с УрФУ поставят «лежачих полицейских» против дрифтеров

Власти Екатеринбурга хотят реконструировать площадь Кирова, которая находится напротив главного здания УрФУ. По словам чиновников, днем там постоянно нарушают правила водители, а по ночам на площади собираются дрифтеры и устраивают гонки, мешая жителям спать. Проблему обсудили на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

Как сообщил директор транспортного департамента Игорь Ощепков, парковка на середине площади Кирова запрещена. Но водители игнорируют дорожные знаки и разметку, высаживают пассажиров на этом участке и там же оставляют машины. Все это создает аварийные ситуации.

По данным городского УМВД, за 2024 год на площади случилось 11 ДТП и зафиксировано 74 нарушения. С начала 2025 года полицейские зарегистрировали уже 3 аварии на этом участке и более 50 нарушений правил дорожного движения.

Чтобы закрыть вопрос с нелегальной парковкой, чиновники предлагают обустроить на этом участке газон, возвышающийся над уровнем проезжей части (как на площади Первой Пятилетки на Уралмаше). Кроме того, обсуждается вариант продления сквера на улице Мира. Однако пока неясно, будут ли заложены деньги на реконструкцию площади Кирова в этом году.

Зато в мэрии придумали, как избавиться от ночных дрифтеров возле УрФУ. По периметру площади поставят четыре искусственных неровности и ограничат скорость до 20 км/ч. Деньги на «лежачих полицейских» выделят при корректировке бюджета.

Представители Екатеринбургского суворовского училища также попросили Госавтоинспекцию направить дополнительные патрули в этот район, чтобы ловить нарушителей. «На нашей площадке возле училища каждую ночь творится бог знает что. Собираются шумные компании, устраивают дрифтинг вокруг памятника, включают громкую музыку, как будто специально. У нас дети в это время уже спят. Утром на территории остаются мусор и бутылки. У нас есть охрана, ЧОП, но они ничего не могут поделать», – посетовал помощник начальника училища Сергей Галицкий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube