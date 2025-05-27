В мэрии Екатеринбурга заявили о планах «жестко ограничить кикшеринговые самокаты»

В администрации Екатеринбурга через близкий мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» заявили о том, что планируют ввести «самые жесткие ограничения на использование кикшеринговых самокатов в центре города». Однако выяснилось, что речь пойдет не о полном запрете самокатов, как в Перми, а лишь в некоторых локациях города.

«Решение анонсировал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Речь идет, в том числе, о запрете СИМ на набережной Исети и Городского пруда. Локации будут определены и закреплены на очередном совещании с представителями компаний в скором времени», – говорится в сообщении.

Отметим, в ряде случаев блокировки кикшеринговых самокатов в той или иной локации не всегда работают, например, ранее отмечалось, что они могут проезжать по Макаровскому мосту и парку «Зеленая Роща», где движение арендных СИМ запрещено.

Екатеринбург, Елена Сычева

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