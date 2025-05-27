С 1 июня начнется запись в спортивные школы

Прием документов в спортивных школах Екатеринбурга начнется 1 июня. Подать заявки можно в 29 учреждений и отделение хоккея СОК «Калининец». В спортшколах доступны 6500 мест для тренировок по 53 дисциплинам.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, наиболее востребованные виды спорта:
– футбол (465 вакантных мест в семи школах);
– баскетбол (435 – в двух школах);
– легкая атлетика (427 – в пяти школах);
– настольный теннис (373 – в пяти школах);
– дзюдо (358 – в шести школах);
– шахматы (271 место);
– самбо (259 – в пяти школах);
– греко-римская борьба (240 мест);
– лыжные гонки (220 мест в пяти школах).
Кроме того, впервые открыт прием в секцию по роллер-спорту, прыжкам на батуте (20 вакантных мест в спортивной школе «Виктория») и гандболу (18 мест – в «Буревестнике»). В свою очередь «Кристалл», «Автомобилист» и «Юность» начнут набор воспитанников лишь 1 июля.
Подать документы родители могут как лично в спортивной школе, так и дистанционно через портал госуслуг.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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