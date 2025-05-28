Артём Жога поздравил пограничников с их праздником

Полпред президента на Урале Артём Жога поздравил действующих пограничников и ветеранов с профессиональным праздником.

Полпред отметил, что охрана государственной границы – одна из самых ответственных задач.

«Современность вновь испытывает наших пограничников на прочность. Особенно нелегко приходится ребятам, которые несут службу вблизи зоны проведения специальной военной операции. Благодарю каждого бойца, кто сегодня обороняет границу, противостоит изощрённым, жестоким атакам противника», – говорится в поздравлении.

Артём Жога поблагодарил пограничников за службу, стойкость и верность воинскому долгу, пожелал спокойствия на всех рубежах и мирного неба над головой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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