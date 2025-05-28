Продавщица испортила 1183 лотерейных билета, но выигрышный так и не нашла

В Краснотурьинске продавщица «Столото» стерла защитный слой на 1183 лотерейных билетах, которые ей выдали для реализации. Женщина надеялась выиграть, но ей не повезло. В отношении нее возбудилb уголовное дело о хищении вверенного ей имущества.

Как сообщили в пресс-службе Краснотурьинского суда, ущерб АО «Лотереи Москвы» составил 271 570 рублей.

На суде женщина вину полностью признала, в содеянном раскаялась. Она попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, так как полностью возместила причиненный ущерб, принесла извинения представителю потерпевшего.

Ольга Дорохова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере», с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако с учетом раскаяния и полного возмещения ущерба потерпевшему суд освободил Дорохову от наказания в связи с примирением сторон.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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