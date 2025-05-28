Рейсы из Кольцово в Москву задерживают из-за закрытия столичных аэропортов

Три рейса из Екатеринбурга в Москву и три рейса из Москвы в Екатеринбург задерживают из-за временных ограничений в аэропортах Москвы, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Это рейсы U6-262, U6-264, U6-272, U6-273, U6-271, U6-261.

Также задерживаются рейс «Победы» из Екатеринбурга во Внуково DP-404 и рейс «Аэрофлота» из Кольцово в Шереметьево SU-1549. Вечерний рейс нацперевозчика в столицу на 20:50 отменен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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