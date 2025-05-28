Архитекторы Академического стали вторыми на всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города»

Архитекторы из АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Ксения Торопова и Александр Ананьев, создающие в Екатеринбурге проект комплексного освоения территории «Академический», дошли до финала VIII Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Они стали вторыми в номинации «Благоустройство набережных и водных объектов». Уральцы презентовали концепцию благоустройства берегов реки Патрушиха в квартале «Близкий» Академического района.

Предложения почти двухсот горожан вдохновили архитекторов на идею благоустройства и стали основой концепции. «Проект подразумевает расширение существующего моста, устройство пандусов и возведение нового мостового перехода для логичного завершения променада от улицы Рябинина до улицы Вильгельма де Геннина, а также устройство зон отдыха и различных функциональных площадок для множества видов активностей. Одна из задач – отрегулировать пешеходные и транспортные потоки, чтобы и пешеходы, и велосипедисты могли бесконфликтно проводить время на набережной, а также обеспечить комфортное перемещение с одного берега на другой, особенно для маломобильных граждан и мам с колясками», – рассказал главный архитектор проекта и автор идеи концепции благоустройства набережной Александр Ананьев.

По словам Ксении Тороповой, проектом предусмотрены спуски к воде для кормления уток, воркаут-зоны, площадки для выгула домашних животных, танцевальная и детская интерактивные зоны. Такие пожелания звучали и в предложениях местных жителей.

Финал конкурса прошёл в Московском архитектурном институте. Мероприятие объединило более 1400 проектов из 86 регионов России. Свои идеи по благоустройству городской среды представили молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры и просто неравнодушные жители. Всего на конкурс было подано 1515 работ, в финал из которых прошли лишь 450 проектов. Отметим, что идеи победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории их городов и поселений. Стоит отметить, что конкурс молодых архитекторов и урбанистов направлен на поддержку федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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