В Шарташском лесопарке пройдет массовая велогонка для начинающих и продвинутых велосипедистов (ФОТО)

В субботу, 31 мая, в Шарташском лесном парке впервые пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка. Принять участие в ней могут велосипедисты в возрасте и от трех лет и старше, сообщают организаторы.

Соревнования посвящены Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Организаторы спортивного мероприятия – Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области.

Отметим, велогонки в Шарташском лесопарке проводятся не в первый раз. К примеру, в середине мая там впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Активную поддержку в организации и проведении мероприятия оказал Волонтерский центр Алексея Вихарева, принял участие в велогонке и сам депутат.

К проведению новых массовых велогонок 31 мая были привлечены и активисты Волонтерского центра Вихарева. Ребята уже помогли с уборкой территории возле трасс, а в день соревнований примут участие в координации мероприятия.

Всего для участников подготовлены четыре дистанции. Для самых юных велосипедистов – трассы «Беговелы» (возраст участников от 3 до 5 лет) и «Мини-гонка» (от 5 до 8 лет). Подростки и взрослые велогонщики могут показать свою выносливость на трассе «Шоссейная гонка». Те, кто готов к серьезным испытаниям, смогут попробовать себя на маршруте с элементами кросс-кантри «Маунтинбайк» – он пройдет по лесной местности.

Абсолютно все участники получат в подарок фирменный слэп-браслет, будет работать полевая кухня. Победителей и призеров ждут медали, дипломы и стильные футболки, которые запомнятся не только как награда, но и как часть личной спортивной истории, рассказали организаторы.

Заранее зарегистрироваться на соревнования можно тремя способами: зайти на «Госуслугах» по QR-коду, отправить заявку на почту областной Федерации велоспорта Fvsural@mail.ru, а также непосредственно на месте в день проведения гонок. Регистрация начнется с 10:00, а старт дадут в 11:00.

«Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», – прокомментировал президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко.

Болельщиков ждут не только зрелищные велогонки, но и развлекательная программа. Атмосферу драйва создаст ведущая Юля Хорошева, а музыкальное настроение – DJ-сет. Зрители смогут также посмотреть экстремальное шоу на велосипедах от Trial Brothers. Вход для посетителей бесплатный и без регистрации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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