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Среда, 28 мая 2025, 10:30 мск

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Минувшей ночью над уральским небом заметили серебристые облака

Фото: Илья Янковский, starvisor.ru

В Свердловской области минувшей ночью можно было заметить необычное явление – серебристые облака. Астроном-любитель Илья Янковский поделился с «Новым Днем» снимками небесного явления.

Ранее он рассказывал, что такие облака образуются на большой высоте (около 80 км), почти на границе с космосом, и освещаются Солнцем, когда оно находится для нас под горизонтом. Поэтому они так ярко светятся, в отличие от более низких облаков, которые находятся в земной тени.

«Точный механизм появления серебристых облаков изучается до сих пор. Основная загадка – откуда на такой высоте берутся ядра конденсации для формирования облаков, основные предположения – это могут быть метеорные частицы или вулканическая пыль. После запусков ракет-носителей нередко появляются искусственные серебристые облака, вероятно, из-за распыленных частиц ракетного топлива. Наблюдать их можно из средних широт только в летний период, когда в верхних слоях атмосферы складываются подходящие условия», – отметил астроном.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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