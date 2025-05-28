За год кибермошенники увели у уральцев 9 млрд рублей

За 2024 год кибермошенники выманили у жителей Уральского федерального округа 9 млрд рублей. Полпред президента Артем Жога назвал эту цифру «сумасшедшей».

«Жертвами становятся пенсионеры, дети, молодежь, женщины – самые доверчивые и беззащитные. За всем этим, как правило, стоят иностранные спецслужбы. Похищенные средства идут на финансирование врагов, а потерпевших склоняют к совершению терактов и диверсий на территории России. Каждый месяц мошенники придумывают новые схемы. Для них нет ничего святого: похищают даже деньги, которые получили семьи погибших бойцов СВО. Государство пытается по максимуму обезопасить граждан, но пока люди сами не научатся противостоять мошенникам, ситуацию мы не переломим», – подчеркнул Артем Жога.

В полпредстве прошло совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям. Принято решение провести в регионах Уральского федерального округа большую информационную кампанию, нацеленную на профилактику кибермошенничества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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