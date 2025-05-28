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Среда, 28 мая 2025, 10:30 мск

Новости Екатеринбург

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В ОАЭ из Свердловской области оправили более 300 кг рыбы

Из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты отправили 307 кг готовой рыбной продукции, произведенной екатеринбургским предприятием.

«Экспортная поставка проведена с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований ОАЭ. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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