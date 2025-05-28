На Урале мошенники украли цифровую подпись и продали квартиру за бесценок

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в своем ежегодном докладе рассказала о первом в регионе случае крупного мошенничества с помощью кражи цифровой подписи физического лица. Как правило, мошенники сосредоточены на воровстве ЭЦП бизнесменов, т.к. это позволяет совершать махинации с более крупными суммами, но, как выяснилось, и обычные граждане тоже под ударом.

«В этом году мы впервые столкнулись с вопиющим случаем кражи электронной подписи, что позволило продать за бесценок квартиру. И пока наши правоохранители, к огромному сожалению, не готовы к борьбе с такими преступлениями», – рассказала Мерзлякова.

Случай произошел в Каменске-Уральском. На хозяйку квартиры мошенники через мобильное приложение оформили ЭЦП, с помощью цифровой подписи заключили договор купли-продажи жилого имущества и отправили в Росреестр для регистрации сделки. После завершения этого процесса новый собственник подал исковое заявление о выселении – только тогда женщина узнала, что ее квартира продана, и обратилась к омбудсмену.

Уполномоченный по правам человека направила запрос в полицию, провела переговоры с представителями сервиса мобильного приложения, с помощью которого была оформлена ЭЦП, записала пострадавшую от мошенников женщину на прием в Росреестр. «Также были собраны доказательства, свидетельствующие о незаконности сделки, и подготовлено исковое заявление в суд о признании договора купли-продажи недействительным. Дело усложнялось тем, что доказать отсутствие воли заявителя на его подписание имеющимися в распоряжении материалами практически невозможно, хотя косвенные доказательства и свидетели говорят о непричастности женщины к этой сделке. В связи с этим уполномоченным были подготовлены ходатайства в суд об истребовании ценных для дела сведений у электронного сервиса. Практика показала, что даже защищенная со всех сторон ЭЦП может быть украдена и злоумышленники могут ей воспользоваться без участия пострадавшего, зная логин и пароль», – отметила уполномоченный Татьяна Мерзлякова.

Специалисты по кибербезопасности напоминают, что украсть ЭЦП могут как с помощью вредоносных программ и взлома паролей (а потому нельзя использовать на разных площадках одинаковые пароли), а также с помощью методов социальной инженерии, когда граждане сами передают лже-сотрудникам безопасности токены.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube