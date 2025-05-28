Инвалид получил уголовный срок из-за «друзей», подставивших его перед налоговой

В Екатеринбурге мужчина, инвалид с детства, получил уголовный срок из-за знакомых, которые подставили его. На мужчину оформили несколько юридических лиц: молодой человек сам дал согласие на это, предоставил необходимые документы, удостоверяющие личность, и даже съездил с товарищами в МФЦ, чтобы выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись.

«Как пояснил заявитель, он не понимал, что совершает преступление, – просто хотел помочь друзьям. Но похоже, что эти «друзья» не сильно церемонились с законом, если организации попали в зону контроля налоговиков», – рассказала в ежегодном отчете уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В итоге екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела за неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юрлиц. Максимальный срок, который ему грозил, – семь лет лишения свободы. В итоге суд действительно вынес обвинительный приговор мужчине, однако с учетом всех обстоятельств заменил лишение свободы на условный срок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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