Бюджет Екатеринбурга дополнительно заработает 240 миллионов рублей на продаже активов

Администрация Екатеринбурга планирует увеличить доходную часть бюджета-2025.

Так, неналоговые доходы казны вырастут до 4,9 миллиарда рублей. Как пояснила директор финансового департамента Анна Турунцева на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы, объем доходов от использования муниципального имущества останется прежним – 3,359 миллиарда рублей. Но планируется увеличить на 290 миллионов рублей поступления от продажи городских активов. По прогнозам аналитиков, к концу года в бюджет дополнительно поступит 207 миллионов рублей от продажи земельных участков и 81 миллион рублей – от продажи имущества.

Напомним, утвержденные доходы бюджета на 2025 год составляют 87,4 миллиарда рублей. В первом квартале в казну поступило 19 миллиардов рублей, что составляет 21,8% годового плана. При этом собственные доходы города составили 6,9 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube