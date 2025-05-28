93-летняя трэвел-блогер Бабушка Женя рассказала Путину о своем хобби

93-летняя Евгения Семенова из Арамили, известная в сети как Бабушка Женя, стала финалисткой проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и встретилась с президентом Владимиром Путиным.

«История Евгении Семеновой из Арамили вдохновляет. Подумать только: 93 года, а Бабушка Женя активно путешествует и ведет блог. Подписывайтесь, действительно интересно! Интернетом ее научили пользоваться дети, когда ей было 87 лет. Пример Бабушки Жени доказывает, что в любом возрасте можно быть активным, учиться новому и просвещать других», – написал в своем телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Владимир Путин на встрече поблагодарил Бабушку Женю за активную жизненную позицию.

Арамиль, Елена Владимирова

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