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Среда, 28 мая 2025, 14:51 мск

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Екатеринбург потратит 600 миллионов рублей на выплаты участникам СВО

Общие расходы из бюджета Екатеринбурга на выплаты участникам СВО и их семьям составят более 800 миллионов рублей в 2025 году. Из них 600 миллионов рублей – средства городской казны, остальное добавит областной бюджет. Уточненная сумма указана в проекте корректировки бюджета, который сейчас рассматривает городская дума.

Как сообщила директор департамента финансов Анна Турунцева, дополнительные средства заложены в бюджетном разделе «Социальная политика». На единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны, будет направлено 394 миллиона рублей. На выплаты семьям погибших военнослужащих – еще 9,4 миллиона рублей. Корректировку бюджета утвердила думская комиссия по социальной защите.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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