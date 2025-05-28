Аномальная жара на Урале продлится до конца недели

В Свердловской области с 28 мая по 2 июня ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до +31 °C.

Спасатели настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности: по возможности оставаться дома и держать закрытыми окна, которые располагаются на солнечной стороне. Ночью, когда на улице прохладнее, проветривайте помещение.

В МЧС напоминают, что в жару нельзя оставлять в припаркованных автомобилях детей и животных, даже на пару минут. Перед поездкой в нагретом на солнце автомобиле нужно открыть все окна и включить кондиционер.

Жителям рекомендуют пить больше жидкости и не допускать перегрева.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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