С начала года в Екатеринбурге попали в ДТП трое детей на велосипедах и самокатах

С начала 2025 года в Екатеринбурге уже случилось несколько ДТП, в которых пострадали дети и подростки на самокатах и велосипедах.

Как сообщает пресс-служба горГАИ, за 4 месяца в Екатеринбурге в результате ДТП получили травмы: один ребенок младше 16 лет на велосипеде и двое на самокатах.

Госавтоинспекция рекомендует использовать защитное снаряжение – шлемы и наколенники, соблюдать правила дорожного движения, выбирать менее загруженные улицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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