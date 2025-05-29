С начала года в ДГКБ № 9 попали 23 ребенка, выпавшие из окон. Один из них погиб

С начала 2025 года в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга поступили 23 ребенка, которые выпали из окна. Одного из них спасти не удалось.

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель главного врача по хирургии Араик Петросян. «В этом году у нас уже есть печальная статистика. Госпитализировано 23 ребенка, один получил травмы, несовместимые с жизнью. Достаточно долго боролись за его жизнь, но, к сожалению, бывают случаи, где помочь нельзя, есть травмы, которые несовместимы с жизнью», – сообщил врач.

Петросян также рассказал, что в ДГКБ № 9 ежегодно поступает от 40 до 60 детей, пострадавших в результате падения из окон. Многих удается спасти. Так, в 2024 году все пациенты, которых довезли до больницы живыми, поправились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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