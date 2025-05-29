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Четверг, 29 мая 2025, 12:42 мск

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В МЧС назвали причину пожара на Уктусе

Пожар в пятиэтажном доме № 146 на улице Просторной потушен. Как сообщили пресс-службе регионального управления МЧС, на крыше здания горел битум. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет. Пожарные во время тушения убрали с крыши 4 газовых баллона. Сотрудникам МЧС потребовалось менее получаса, чтобы справиться с огнем. Сейчас они проводят проливку и разбор сгоревших конструкций на крыше.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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