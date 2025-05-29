В Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок

На следующей неделе специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведут второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Он пройдет без ограничения горячего водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, опрессовки пройдут с 23:00 2 июня до 06:00 3 июня и с 23:00 3 июня до 06:00 4 июня.

При нарушении в работе системы горячего водоснабжения жителям необходимо прежде всего обращаться в управляющие организации. В случае повреждений на тепловых сетях заявки принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00, городская ЕДДС по номеру 222-30-05.

На период проведения работ владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей необходимо произвести надежное отключение систем от испытываемых трубопроводов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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