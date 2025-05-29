Академ сохранил статус самого узнаваемого и востребованного района города

Весенняя волна исследования первичного рынка жилой недвижимости Екатеринбурга, проведенная агентством маркетинговых исследований ORO, зафиксировала: жилой кластер «Академический» сохраняет статус самого узнаваемого и востребованного района города. По данным исследования*, 15% респондентов упомянули район «Академический» без подсказки, а с подсказкой – уже 56%. Это один из самых высоких уровней знания среди всех жилых кластеров Екатеринбурга. Более 45% респондентов указали, что участие девелопера в проектах района «Академический» – положительный сигнал, влияющий на доверие.

Примечательно, что повторные сделки внутри района составляют 25%, что говорит о высоком уровне удовлетворенности жителей и наличии сформированной локальной идентичности. Кроме того, по данным исследования, спрос смещается в сторону готового жилья с отделкой: 57% планирующих покупку предпочитают дома на завершающей стадии или уже сданные. Наиболее востребованная площадь – от 35 до 74 кв. м, а формат – «евродвушки» и классические двухкомнатные квартиры. 82% покупателей используют заемные средства, чаще всего семейную или стандартную ипотеку. Основные мотивы покупки – расширение жилплощади (39%), первая квартира (22%) и жилье для детей (20%).

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга весной 2025 года составила 140 тыс. рублей. Типовой бюджет сделки – 7 млн.

Проект комплексного освоения территории «Академический» – самый большой в Европе проект подобного рода, который реализует в Екатеринбурге с 2007 года АО СЗ «РСГ- Академическое». В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района города Екатеринбурга.

*В исследовании приняли участие 310 жителей Екатеринбурга и области в возрасте 20-55 лет, которые уже купили квартиру на рынке первичной недвижимости за последние 3 года или планируют покупку в течение ближайших 3 лет.

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