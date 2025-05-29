30-31 мая изменится схема движения общественного транспорта

Маршруты автобусов № 043, 45 и 67 с 15:00 пятницы, 30 мая, до 15:00 субботы, 31 мая, изменят схему движения на период проведения общенационального забега «Зеленый марафон».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы проследуют по следующим маршрутам:

– № 043: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;

– № 45: Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;

– № 67: в оба направления по улицам: Стрелочников – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – 8 Марта – далее по маршруту.

Также напомним, что в период подготовки и проведения мероприятия с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по дороге вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад», клуба «Глобус»:

– до улицы Толмачева и выезд на Николая Никонова;

– по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

– по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;

– по улице Дзержинского, от Горького до Царской;

– по улице Горького, от Клары Цеткин до Дзержинского;

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Стоянка автотранспорта будет запрещена с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая по улицам: Дзержинского – Царской – Толмачева, а также по улице Бориса Ельцина от театра драмы до улицы Челюскинцев.

Движение и парковка средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничена с 06:00 до 15:00 31 мая на участках улично-дорожной сети, включая проезжую часть и тротуары в границах улиц:

– Николая Никонова – Царской – Толмачева;

– Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина – набережной Рабочей Молодежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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