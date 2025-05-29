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Четверг, 29 мая 2025, 15:23 мск

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Миллиардер Дмитрий Пумпянский не прошел отбор в РАН

Глава Свердловского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский не смог стать членом-корреспондентом Российской академии наук. Его кандидатура не прошла первый этап отбора, сообщает РБК со ссылкой на документы РАН.

Основатель ТМК и «Синары» был выдвинут Уральским отделением УрО РАН. Всего на выборах общего собрания академии было представлено 1455 кандидатов на 170 вакансий членов-корреспондентов (почти девять человек на место). Дмитрий Пумпянский имеет две докторские степени – по экономике и техническим наукам. С 2010 года является председателем Наблюдательного совета Уральского федерального университета. Также бизнесмен занимает 52-е место в списке российских миллиардеров Forbes. В 2025 году его состояние оценивалось в 2,9 миллиарда долларов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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