Госдума запретит алкомаркетам продавать детские «вкусняшки»

В алкомаркетах запретят продавать товары, которые привлекают детей. Над законопроектом работают депутаты Госдумы и врачи-наркологи. Как рассказала «Новому Дню» зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, основная трудность заключается в том, что в законодательстве понятие «алкомаркет» не закреплено.

«Даже те магазины, которые мы считаем алкомаркетами, там продажа именно алкоголя может составлять порядка 35%. Все остальное – это сопутствующие товары. Поэтому пока невозможно какие-то ограничения поставить, – отметила собеседница «Нового Дня». – С другой стороны, мы понимаем, что детским товарам там не место. Для понимания проблемы это все равно, что вы заходите в детский магазин, и среди игрушек стоит бутылка водки. Поэтому будем искать законодательные решения».

Главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный, в свою очередь, в беседе с «Новым Днем» также подчеркнул, что в алкомаркетах должны продаваться только алкогольные напитки. «Там не должно быть товаров, привлекательных для детей, сладостей, мороженого и так далее. Не должно быть такого, что ребенок, возвращаясь из детского сада или школы, заходит за «вкусняшками» в такие магазины. Потому что у ребенка формируется ассоциативный ряд: в этих магазинах все дешево и вкусно. А когда он становится взрослым, у него привычка заходить в эти магазины остается, а фокус внимания переключается на алкогольные напитки», – рассказал Поддубный.

Он отметил, что это работает и в обратную сторону. «Когда с ребенком идет один из родителей, он зашли купить что-то вкусное для ребенка в алкомаркет, а заодно у папы или мамы проявляется импульсивное желание взять и себе чего-нибудь. Вот сегодня жарко, и он берет пива. И так каждый день может происходить. Поэтому все-таки если создавать алкомаркеты, то там должны быть только специализированные товары. Плюс они не должны быть в домах или на придомовых территориях. Если алкоголь продается, то он должен продаваться в каких-то крупных торговых центрах или супермаркетах», – добавил главный нарколог Урала.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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