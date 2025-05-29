В Екатеринбурге отработали спасение людей из высоток с помощью беспилотников (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли учения по отработке эвакуации людей из высотного здания с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«В Свердловской области шесть производителей беспилотников. Они поставляют свою продукцию сотне предприятий Среднего Урала и в другие регионы России. Беспилотники уже используются в сфере электроэнергетики, АПК, природопользовании, экологии, медицине катастроф и службах спасения. Все это – часть нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», благодаря которому мы последовательно расширяем сферы гражданского применения дронов в регионе», – сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Как сообщили в ДИПе, накануне специалисты ООО «Лаборатория будущего» совместно с экспертами МЧС провели серию учений на строящемся 30-этажном жилом доме в микрорайоне Уктус.

В ходе испытаний была отработана технология доставки средств индивидуальной защиты на 23-й этаж с помощью дронов – в условиях пожара это позволяет увеличить время безопасного нахождения людей в задымленном помещении. Также беспилотник доставил рацию, с помощью которой специалисты МЧС объяснили порядок использования снаряжения и подготовки к спуску. Второй БПЛА доставил спасательное оборудование (веревки, крепления) для организации эвакуации. Страховка была перекинута через крышу дома и надежно закреплена, пострадавшие благополучно спущены на землю с 23-го этажа.

Также на полигоне технопарка «Университетский» коптеры «Муха», «Муравей», «Грузовик», «Паук», «Стрекоза» продемонстрировали сценарии поиска и спасения людей в лесу, под завалами здания, на воде (сброс спасательного круга), оповещение, доставку дроном грузов до 15 килограммов. Был представлен тяжелый дрон-грузовик, который может поднять 50 килограммов, прошло показательное FPV-шоу.

«Как разработчик инновационных беспилотных решений, мы убеждены, что дроны уже сегодня могут играть ключевую роль в спасении людей, в том числе при эвакуации из высотных зданий. Современные беспилотники способны не только эффективно помогать МЧС, но и стать важным элементом безопасности в городской среде», – прокомментировал заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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