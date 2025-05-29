Где искупаться в открытом бассейне в жару в Екатеринбурге

В Екатеринбург ненадолго пришла летняя жара, уже на следующей неделе погода испортится, пройдут дожди и похолодает, однако в выходные уральцы успеют насладиться теплом, а некоторые отдохнуть у воды и поплавать. При этом Роспотребнадзор и МЧС за последние несколько лет не одобрили ни одного пляжа в Екатеринбурге. «Новый День» составил карту мест, где есть открытые бассейны и где уральцы могут искупаться без риска для здоровья.

Infinity Sky Pool (Высоцкий)

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» открыт по пятницам и выходным с 10 утра до 11 вечера. С детьми прийти можно только в субботу до 16:00 или в воскресенье в течение всего дня. Цены начинаются от 3 тысяч рублей за два часа на одного посетителя. Нужно предварительно записываться.

«Юга»

В терминальном комплексе на юге Екатеринбурга есть в том числе открытый подогреваемый бассейн. По пятницам и субботам он работает с 9 утра до полуночи, по воскресеньям – с 9 утра до 11 часов вечера. Цена за посещение на одного взрослого стартует от 1400 рублей за два часа.

«Баден–Баден» (Уктус)

Еще одно место отдыха горожан, которые любят поплавать, термы на Уктусе. Цены также начинаются от 1400 рублей за два часа на взрослого посетителя. В пятницу и субботу бассейны открыты с 9 утра и до полуночи, в воскресенье – до 11 часов вечера.

«Куба» (ВИЗ)

«Куба» – один из первых в Екатеринбурге пляжных комплексов с бассейном, который открылся на Большом Конном в середине десятых. Цена за посещение начинается от 1500 рублей за человека. Однако отдохнуть там в ближайшие выходные не получится – комплекс откроется только 2 июня.

«Гринвальд»

В загородном отеле «Гринвальд» подогреваемый бассейн работает круглый год. Некоторое время назад посещение СПА-комплекса сделали доступным в том числе не для гостей отеля. Цена начинается от 700 рублей за час со взрослого. Бассейн работает каждый день с 9 утра до 10 вечера.

«Белая лошадь»

Подогреваемый бассейн есть и в комплексе «Белая лошадь». Он работает каждый день с 10:00 до 21:30, посещение одного взрослого – от 3000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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