Под Екатеринбургом 8 человек пострадали в массовом ДТП

Массовое ДТП с 8 пострадавшими произошло на автодороге Екатеринбург – Курган.

На 37 км столкнулись сразу 5 автомобилей, включая машину скорой медицинской помощи, бригада которой везла беременную женщину из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась 8 пострадавшим, из них 6 человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП п. Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала. Ещё одну женщину эвакуирует бригада трассового пункта ТЦМК в профильную больницу Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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