Татьяна Савинова представила коллективу станции скорой помощи Екатеринбурга нового главу

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова встретилась с коллективом екатеринбургской станции скорой помощи им. В.Ф. Капиноса

По словам главы областного Минздрава, Игорь Пушкарёв, который многие годы возглавлял службу, сегодня был назначен на должность первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области. 29 мая был его последним рабочим днем на предыдущем месте работы. Исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Евгений Рузанов.

«Скорая помощь Екатеринбурга – бренд, очень известный за пределами Свердловской области», – отметила Татьяна Савинова.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области заверила сотрудников, что продолжит работу по улучшению условий труда и материального обеспечения медицинских работников, и выразила надежду на поддержку Евгения Рузанова коллективом, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Екатеринбург, Елена Васильева

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