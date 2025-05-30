В Каменске-Уральском на пожаре в 3-этажном доме погиб человек

Сегодня ночью в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в Каменске-Уральском по улице Строителей.
На площади 30 кв.м. горели домашние вещи в квартире на 1-м этаже. Из дома самостоятельно выбежали 10 человек. Пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали 19 человек. Один человек погиб.
Огонь быстро потушили. На месте работали 18 пожарных и 6 единиц техники. Почину пожара предстоит установить дознавателям
Каменск-Уральский, Елена Владимирова
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