В Академический на самый массовый день рождения пригласили певицу МакSим

В Екатеринбурге 1 июня пройдет большой праздник в честь 20-летия проекта «Академический». Отмечать юбилей будут в Преображенском парке с 12 до 22 часов.

В течение дня гостей ждут состязания, подарки и песни. В программе праздника квест «Пять ключей Академического», граффити-марафон, розыгрыши призов, традиционный парад «Двойная радость» – с участием близнецов и двойняшек. В течение праздника также будут разыграны 20 стильных праздничных тортов, каждый из которых выполнен в единственном экземпляре.

Ярким и запоминающимся финалом мероприятия станет караоке: перед выступлением хедлайнера праздника кавер-группа исполнит финальную песню, подготовленную специально в честь юбилея «Академического». Песня про район под популярный мотив превратится в массовое караоке, ее слова будут на большом экране, и каждый участник сможет подпевать.

Главным подарком гостям и жителям района станет выступление приглашенной звезды: с 20-летием проект «Академический» поздравит одна из самых любимых и популярных российских певиц – МакSим.

«Мы подарим нашим гостям незабываемый праздник с яркими эмоциями. Это будет не просто день рождения, а 20-летие крупнейшего и первого в России проекта комплексного освоения территории, который в 2021 году смог дорасти до полноценной административной единицы – самостоятельного района на карте страны. Здесь создана с нуля комфортная и максимально безопасная городская среда для жизни с атмосферой добрососедства. Это район будущего, создающийся в интересах новых поколений», – прокомментировал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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