Пассажир рейса в Душанбе задержан с 17 кг нижнего белья (ФОТО)

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержан пассажир рейса в Душанбе. В багаже иностранца таможенники обнаружили 17,5 кг нижнего белья.

Как сообщает пресс-служба УТУ, всего у пассажира было обнаружено почти 200 бюстгальтеров и комплектов белья разных размеров. Таможенникам аэропорта мужчина пояснил, что купил все по низкой цене на рынке в Екатеринбурге и вез на подарок в Душанбе своей родне. Между тем, перевозимые пассажиром товары, исходя из их количества и того, что они собой представляют, нельзя считать вещами для личного пользования.

Кроме того, ранее этот иностранец вел предпринимательскую деятельность, поэтому в отношении него было возбуждено дело о недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).

Екатеринбург, Елена Васильева

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