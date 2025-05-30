У деревни Верхний Арий перевернулся квадроцикл. Водитель погиб, пассажирка в больнице (ФОТО)

Сегодня ночью возле деревни Верхний Арий Ачитского района Свердловской области наряд ДПС обнаружил перевернутый квадроцикл. Оказалось, что его водитель погиб, а пассажирка получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, было установлено, что авария произошла 29 мая около 19 часов. Мужчина 1957 г.р. и его знакомая 1966 г.р. ехали по закрытой территории охотничьего хозяйства. Квадроцикл врезался в металлический шлагбаум, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина погиб, женщина получила травмы.

Автоинспекторы установили, что у водителя не было прав на управления транспортным средством, а у пассажира не было мотошлема.

Пассажирка призналась, что они весь день катались на квадроцикле по лесу и употребляли спиртные напитки.

Ачит, Елена Владимирова

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