Новое здание гимназии № 116 станет центром притяжения для всех жителей микрорайона (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор «Форум-групп» Сергей Мямин подписали соглашение о строительстве нового здания гимназии № 116. По словам главы города, это будет не просто образовательное учреждение, а точка притяжения для всего микрорайона, располагается она в границах улиц Репина – Волгоградской – Серафимы Дерябиной – Зоологической.

В соответствии с соглашением «Форум» уступает городу часть собственной территории – порядка 1,5 гектара под строительство образовательного культурно спортивно-образовательного центра. Концепция этого объекта прорабатывалась совместно мэрией и девелопером еще до того, как началась разработка проектных документов.

Новое здание гимназии станет гибким многофункциональным пространством, где дети будут получать не только общее, но и дополнительное образование – в этих целях можно будет использовать 25% площадей. Пришкольная территория будет доступна для всех жителей района, в том числе и школьный стадион – например, папы учеников смогут по вечерам играть в футбол, когда детям уже пора спать. В мастерских для креативной работы во внеурочное время дети и родители смогут позаниматься лепкой керамики или столярными работами. Школьная аллея послужит пешеходным каркасом для всего района.

В четырехэтажном корпусе гимназии, рассчитанной на 600 мест, будут двусветный амфитеатр, библиотечный центр с коворкингом и собственным музеем, столовая с кафе, междисциплинарные лаборатории, медиацентр, технологические мастерские – фаблаб, ИТ-полигон и креативная индустрия, специализированные учебные кабинеты и несколько спортивных залов.

«Это будет индивидуальный проект. Я с гордостью говорю о том, что система общего образования города является одной из самых передовых в стране. Потому что за последние полтора десятка лет ни одна школа по типовому проекту построена не была. Это многофункциональное, образовательное, общественное, культурное и спортивное пространство, которое работает для нужд всего района», – подчеркнул Алексей Орлов.

Алексей Орлов и Сергей Мямин в заявлении для журналистов подчеркнули, что такое тесное взаимодействие городской администрации и девелопера дает синергический эффект: «Когда мы один плюс один складываем возможности администрации и бизнеса, получается чуть больше, чем два, получается три», – сказал Мямин. «А может быть, и четыре», – добавил Алексей Орлов.

Глава города подчеркнул, что большинство застройщиков, работающих на территории Екатеринбурга, используют комплексный подход как в создании социальных и инфраструктурных объектов, так и в развитии дорожно-транспортной системы уральской столицы.

В этом году планируется завершить проектирование и экспертизу проекта. Сроки сдачи жилья и появления школы будут синхронизированы.

«Объединяя усилия – умножаем возможности. Наличие такого объекта достаточно серьезно повышает комфорт проживания и возможности для жителей. Принцип «школа в шаговой доступности» будет полностью реализован, – сказал в завершение Алексей Орлов. – Уверен, новый корпус гимназии № 116 станет общественным центром всего района, местом притяжения для жителей всех возрастов!»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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