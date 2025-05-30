В Екатеринбурге обсудят HR-тренды и развитие рекламного рынка

В Екатеринбурге с 15 по 19 сентября пройдет национальная неделя HR и рекламы, где сотни профессионалов расскажут о современных тенденциях в управлении персоналом и секретах развития рекламного рынка. Мероприятие состоится уже во второй раз и объединит два крупных региональных форума HR forum big fish и Национальный рекламный форум «Регионы».

«Национальная неделя HR и рекламы в Екатеринбурге – крупнейшее и самое представительное деловое событие в своей сфере за пределами Москвы по числу заявленных экспертов. В этом году каждый гость получит в два раза больше полезного контента: два деловых события пройдут параллельно с 15 по 19 сентября», – отметил генпродюсер Национальной недели HR и рекламы Алексей Гроховский.

Основные события пройдут в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», а также на площадке «Точка кипения» и в креативном кластере «Домна». В программе – 12-часовой стрим с HR-директорам, «Ресурсный день» с практиками восстановления и студенческий хакатон с бизнес-кейсами. Кроме того, эксперты расскажут, как оставаться в ресурсном состоянии, адаптироваться к цифровым изменениям в бизнесе, продвигать HR-бренд и выстраивать общение внутри компании и с партнерами.

«Проведение такого масштабного события помогает транслировать стратегическую роль коммуникаций, которая многогранна: от построения полноценного HR-бренда до формирования узнаваемого и эффективного бизнеса. Таким образом, мы помогаем решать разного рода предпринимательские и управленческие боли», – поделился глава оргкомитета НРФ «Регионы» Валентин Смоляков.

В прошлом году Национальная неделя HR и рекламы собрала более 4,5 тысячи профессионалов из 56 городов и 5 стран.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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