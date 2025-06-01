В Екатеринбурге девочка выбежала на дорогу и попала под машину (ФОТО)

11-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, ДТП случилось 31 мая​ около 15:20 по адресу: г. Екатеринбург, станция Сысерть, ул. Кузнецова в районе дома 10.

Водитель «Тойоты» сбила девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть. Ребенка отвезли в больницу с травмами.

Женщина-водитель пояснила, что двигалась по ул. Кузнецова со стороны ул. 1-я Боритовая, неожиданно для нее с правой стороны проезжей части выбежала девочка. Она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На ул. Кузнецова в районе дома 10 выявлены недостатки улично-дорожной сети: отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.2, 1.11, 1.17 ПДД РФ. В адрес ГКУ СО УАД будет направлено предписание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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