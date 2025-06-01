В Екатеринбурге девушка упала с парашютной вышки

В Екатеринбурге 20-летняя девушка упала с парашютной вышки. Она осталась жива, но получила серьезные травмы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел сегодня в 12 час. 50 минут. Предварительно причиной стала ненадлежащая длина троса.
Старший помощник руководителя СУ СКР Александр Шульга рассказал, что следователь выясняет все обстоятельства инцидента. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев.
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Екатеринбург, Елена Владимирова
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