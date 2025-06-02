На Урале сократилась площадь лесных пожаров

Несмотря на аномально жаркую погоду и высокий риск возникновения лесных пожаров, в Свердловской области значительно уменьшилась площадь горящих лесов. Всего за сутки специалисты «Авиалесоохраны» смогли сократить её с 19 до двух гектаров.

«В Свердловской области два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га. Привлечены 50 работников», – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС, за последний день было зарегистрировано 36 пожаров, из которых 12 – в жилом секторе, а 18 – на открытых территориях.

Как ранее писал «Новый День», за нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Ограничения в Свердловской области действуют со 2 апреля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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