Под Ирбитом 18-летняя девушка попала под поезд и погибла

В Свердловской области 18-летняя девушка скончалась под колесами поезда. Трагедия случилась на 200 км перегона Ирбит – Лопатково.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления», – отметили в Центральном МСУТ СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК России

Ирбит, Дарья Деменева

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