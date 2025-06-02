Под Ирбитом 18-летняя девушка попала под поезд и погибла

В Свердловской области 18-летняя девушка скончалась под колесами поезда. Трагедия случилась на 200 км перегона Ирбит – Лопатково.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления», – отметили в Центральном МСУТ СК России.
Фото: Центральное МСУТ СК России
Ирбит, Дарья Деменева
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