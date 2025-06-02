В пяти регионах России прошёл благотворительный забег «БлагоБег»

В пяти регионах России прошел благотворительный забег «БлагоБег». В мероприятии, организованном фондом «Дети России», приняли участие Свердловская, Курганская, Оренбургская области, а так же республики Башкирия и Карачаево-Черкессия. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 1500 человек. Мероприятие проводилось в четвёртый раз и было приурочено ко Дню защиты детей. В Свердловской области этап «БлагоБега» проводился в Верхней Пышме. Как сообщили «Новому Дню» организаторы, это прекрасная возможность объединить детей и родителей, подарить незабываемые эмоции каждому. «Для взрослых – это радость движения, преодоление себя и новые достигнутые цели в спорте. Юные спортсмены получили призы. В Верхней Пышме – это сувениры с символикой фонда, выпущенные специально для мероприятия. Также всем участникам вручены медали», – отметили организаторы.

«Есть гости, у которых в коллекции уже четвёртая памятная медаль с мероприятия. Это добрая традиция, которая стала частью семейных и личных историй. Это ежегодная встреча, которая отзывается теплом в сердце, – отметила Юлия Нутенко, директор благотворительного фонда «Дети России». – «БлагоБег» стал не только спортивным праздником, который привлекает новых людей, прививает здоровый образ жизни. Это ещё и отличная демонстрация отзывчивости и неравнодушия. Ведь каждый год участники поддерживают наших подопечных».

Средства, собранные в ходе мероприятия, направляются подопечным благотворительного фонда «Дети России».

В этом году участники «БлагоБега» помогли Ульяне Морозовой – девочке с редкой генетической поломкой, Помощь получила и Полина Акентьева, страдающая детским церебральным параличом. В ходе мероприятия было собрано 286 000 рублей на оплату лечения для Ульяны и специализированного кресла-коляски для Полины.

В Верхней Пышме площадкой для забега стал Музейный комплекс военной и гражданской техники. Для детей проходили мастер-классы и спортивные конкурсы. Для всех гостей – лотерея. Соревнования проводились по трем дистанциям: 350 метров – детский забег; 3 600 м и 1 200 м – для взрослых.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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