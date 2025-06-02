В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС

В новом районе Екатеринбурга в минувшие выходные отмечали 20-летие проекта комплексного освоения территории «Академический». Одним из подарков к юбилею стал камень, заложенный на месте будущего строительства Дворца бракосочетаний.

Здание площадью 2,5 тысячи кв. метров разместится рядом с храмом святых Божиих Строителей. Это будет не только ЗАГС, но и крупный общественно-культурный центр, в котором также запланированы лекционные и выставочные пространства, церковно-приходская школа.

На торжественной церемонии закладки камня присутствовали глава города Алексей Орлов, топ-менеджеры ведущего девелопера территории – генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов, а также представители муниципальной думы и районной администрации.

«В эти дни мы отмечаем 20-летие проекта, который стал фундаментом для создания нового района столицы Урала – Академического. У нас здесь есть добрая традиция: ко всем памятным датам делать подарки нашим жителям и нашему району. Сегодня мы, совместно с администрацией города, заложили памятный камень в основании общественного-социального центра, который даст доступ наши жителям, в том числе, к получению духовного образования, а также к сферам культуры и искусства», – подчеркнул Сергей Ланцов.

Кроме того, администрация Екатеринбурга и «РСГ-Академическое» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на размещение федеральных органов власти на территории Академическом района, чтобы муниципальные и государственные услуги стали еще доступнее жителям новой территории. Подписи под документом поставили гендиректор главного застройщика Академического Сергей Ланцов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Академический район – это, по сути, новый город в городе, такой вот супер-район, уникальный проект в масштабах России. Задумывался он, безусловно, не двадцать лет назад, но практическая его реализация началась как раз в 2005 году, когда было подписано соответствующее соглашение и был заложен первый камень в строительство первого жилого дома. За все эти годы мы пришли к тому, что в 2021 году из проекта комплексного освоения территории был образован новый административный район в составе города: восьмой район Академический», – отметил Алексей Орлов.

Необходимо добавить, что новый район Екатеринбурга начали строить в 2006 году, а уже в сентябре 2009 года были вручены ключи первым новосёлам. В октябре 2021 года на карте столицы Урала появились четко обозначенные границы «большого Академического». Таким образом восьмой район Екатеринбурга первым в постсоветской России получил статус отдельной административной единицы. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Краснолесье, Широкая Речка и УНЦ.

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