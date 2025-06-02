Фотограф отсудил 60 тысяч рублей за украденные фотографии

Екатеринбургский фотограф Алексей защитил свои авторские права и отсудил крупную сумму у хозяйки цветочного магазина, которая без разрешения использовала его фотографии на своем сайте.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в сентябре 2021 года Алексей увидел на сайте 6 своих фотографий с букетами цветов и обратился в суд.

Истец просил взыскать с ответчика, ИП Малининой, компенсацию за нарушение исключительного права (воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведений без разрешения правообладателя) в размере 60 тысяч рублей, компенсацию за изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве – 60 тысяч рублей, почтовые расходы – 293 рубля и 4600 рублей госпошлины.

В суде Алексей пояснил, что разместил снимки, о которых идет речь, на своем сайте, фотографии имели знак охраны авторства – латинскую букву «С» в окружности, а также фамилию и имя правообладателя.

По словам представителя бизнес-леди, изображения цветов были скопированы сотрудником с другого сайта, и на них уже отсутствовал знак охраны авторства.

Суд признал, что ответчик нарушил авторские права истца. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ИП Малининой Е.С. 10 тысяч рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав, а также расходы по уплате госпошлины в размере 4 тысяч рублей и 293 рубля почтовых расходов.

Алексей обжаловал решение в суде апелляционной инстанции. Компенсацию увеличили до 60 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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