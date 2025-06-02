Денис Паслер ввел новые меры поддержки молодых семей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок предоставления новых мер социальной поддержки свердловским молодым семьям с детьми.

Как сообщили в ДИПе, теперь жительницы региона в возрасте до 23 лет могут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жилье до 500 тысяч рублей, компенсацию расходов на найм жилья во время учебы в ссузе или в вузе до 15 тысяч рублей в месяц, а также средства на приобретение товаров первой необходимости для новорожденных в размере 50 тысяч рублей.

Эти меры станут частью комплексной программы поддержки материнства и детства, инициированной главой региона Денисом Паслером, и войдут в перечень региональных мероприятий нацпроекта «Семья». На реализацию этих мер направлено более 450 миллионов рублей из областного бюджета.

Женщинам, родившим первого ребенка до 23 лет включительно, предоставляется возможность получить выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер выплаты – 500 тысяч рублей. Такая мера соцподдержки будет предоставляться при условии, что кредитный договор на территории региона заключен женщиной или ее мужем. Для подачи заявления на выплату, помимо паспорта, также потребуется предоставить кредитный договор и документы, подтверждающие сумму уплаченных процентов.

Вторая мера социальной поддержки – для семей, имеющих детей, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях или в вузах на очной форме обучения. Они смогут получить компенсацию расходов на найм жилья во время учебы в размере до 15 тысяч рублей в месяц. Для получения выплаты к заявлению потребуется приложить договор найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие сумму фактически произведенных расходов на найм жилья.

Средства на приобретение для ребенка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей мама до 23 лет может получить, воспользовавшись механизмом электронного сертификата. Заявление подается в управление социальной политики в течение шести месяцев со дня рождения первого ребенка, необходим только паспорт.

Заявление на получение всех новых мер поддержки можно подать лично, обратившись в управление социальной политики по месту жительства. Список управлений с адресами и контактными телефонами указан на сайте минсоцполитики региона.

Отметим, что комплексная поддержка семей с детьми является частью национального проекта «Семья». Благодаря этому нацпроекту в Свердловской области улучшается доступность детских садов, расширяются меры поддержки семей, включая многодетных, программы материнского капитала и помощь родителям в трудоустройстве. Также особое внимание уделяется созданию комфортных условий для гармоничного развития детей, доступу к качественному образованию и медицинскому обслуживанию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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