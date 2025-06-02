«Свердловский центр онкологии – ведущий в регионах», – глава минздрава оценила пансионат долечивания детей в ОДКБ

Замгубернатора – глава свердловского минздрава Татьяна Савинова в честь Дня защиты детей впервые посетила пансионат для детей в ОДКБ. Его построили около двух лет назад благотворители как подарок городу к 300-летию.

Савинова подчеркнула, что центр детской онкологии и гематологии знают и уважают в медицинском сообществе России наряду с московским, и в этом есть весомый вклад уральских меценатов: благодаря их помощи свердловские врачи работают в современных условиях и могут выполнять большой спектр операций, включая все виды трансплантаций, часто необходимых при лечении онкозаболеваний.

«Когда такое несчастье настигает семьи, очень важно создание атмосферы добра. Огромные слова признательности Игорю Алексеевичу, Татьяне Анатольевне, что все 20 лет, что существует Русская медная компания, она помогает областной детской больнице. Это уже больше чем партнерство. Вы участники лечебного процесса, вы помогаете делом, словом, финансами. Благодаря чему свердловский центр – один из самых престижных, самый ведущий в регионах. И он имеет очень высокую репутацию на российском уровне, в том числе в федеральном центре имени Димы Рогачева», – сказала она.

Напомним, пансионат принимает детей, которым необходим уход после операций. Также здесь получают помощь те, кто уже закончил лечение и нуждается только в периодическом контроле. На трех этажах находятся комнаты «Мать и дитя», двухместные палаты, кухни, прачечные, игровые и обучающие комнаты. Дети с родителями приезжают на несколько дней, проходят необходимое обследование в комфортных, практически домашних условиях. Только за год работы пансионата в нем получили помощь 900 семей, еще 723 ребенка – в рамках дневного стационара.

В строительстве принимали участие учредители Фонда святой Екатерины, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Валерий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент БФ «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

«Пансионат – это про заботу о ребенке в период лечения от сложного заболевания. Это самая главная цель, ради которой учредители Фонда святой Екатерины вместе с другими благотворителями помогали строить этот медицинский центр. Уже порядка тысячи детей получили здесь помощь и поддержку в нужный момент, и это серьезный результат нашей совместной работы», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Также сегодня в пансионате открылась фотовыставка «Сильнее диагноза», она рассказывает истории детей, которые уже победили рак. Ее организовал Благотворительный фонд РМК.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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