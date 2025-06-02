В Академическом с размахом отметили важную для района круглую дату (ФОТО, ВИДЕО)

В Преображенском парке Екатеринбурга 1 июня прошли массовые гуляния в честь 20-летия проекта «Академический». Праздничные площадки в течение дня посетили почти 20 тысяч человек.

Для гостей в парке были приготовлены активности и развлечения для всех возрастов: мастер классы по хип-хопу, латине и бачате, квесты, граффити-марафон, розыгрыши призов и многое другое. Большое число зрителей и участников как обычно собрал парад близнецов и двойняшек «Двойная радость».

Финалом мероприятия стало выступление кавер-группы, исполнившей песню про восьмой район. Песня про Академический под известный мотив превратилась в массовое караоке: каждый участник праздника смог подпевать музыкантам благодаря титрам, которые транслировались на экраны рядом со сценой. Тысячи людей подпевали и хедлайнеру мероприятия – певице МакSим.

Певица МакSим выступила в Академическом

Организатором праздника стал флагманский девелопер территории – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Поздравляя собравшихся на праздник горожан, генеральный директор компании Сергей Ланцов отметил, что основатель района не собирается останавливаться на достигнутом и планирует активнее развивать эту территорию. А председатель совета директоров девелоперской компании Виктор Киселев напомнил, что «20 лет назад на месте нового района Екатеринбурга были торфоразработки – по сути, болото. А сейчас наш Академический – это настоящий «город в городе».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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