14-летний мальчик и 12-летняя девочка попали в ДТП, катаясь на мотоцикле (ФОТО)

Два подростка, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, попали в ДТП в Качканаре, когда поехали кататься на мотоцикле.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 31 мая в коллективном саду №6. Мальчик взял мотоцикл своего отца, стоявший в гараже, и поехал кататься с подружкой. Затем мотоцикл столкнулся с автомобилем «Renault Duster» под управлением женщины 1976 г.р. Она выезжала с прилегающей территории и не пропустила подростков.
С травмами различной степени тяжести дети были госпитализированы.
В отношении отца мальчика инспекторы ДПС составили административный материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, не имеющему на это прав.
Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей подростков к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
Качканар, Елена Владимирова
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