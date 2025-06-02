Самбисты поздравили пассажиров «Львенка» с Днем защиты детей

Воспитанники спортивной школы единоборств и координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов в День защиты детей проехались в верхнепышминском трамвае и поздравили юных пассажиров. Каждый ребенок получил светоотражающий браслет и сладкий подарок. Акция была приурочена к трехлетию Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы.

«Совместные акции со СШ Единоборств и «Верхнепышминским трамваем» мы проводим второй год подряд, это стало доброй традицией. Среди ребят много желающих поздравить горожан, поэтому спортсмены постоянно меняются. Впереди – летние каникулы, очень важно обеспечить безопасность школьников на дороге. Со светоотражающими браслетами их будет видно издалека. Благодарю руководство «Верхнепышминского трамвая» за помощь в организации праздничной акции, а Дворец самбо и единоборств и СШ Единоборств поздравляю с днем рождения и желаю дальнейшего процветания», – рассказал Алексей Свалов.

Также в этот день во Дворце самбо отпраздновали открытие летней смены лагеря для воспитанников спортивной школы единоборств. 280 юных спортсменов приняли участие в музыкальном лото, а после получили сладкие подарки. На торжественной церемонии тренер по тхэквондо Сергей Крашенинников был награжден почетной грамотой заксобрания Свердловской области, а воспитанник спортшколы по направлению «самбо» Артем Симонян получил квалификационную книжку и значок «Кандидат в мастера спорта по самбо».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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